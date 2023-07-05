Песков заявил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки

Причин для продления зерновой сделки не усматривается на данный момент, поскольку ее часть в отношении российского экспорта не исполнена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Касающаяся обязательств в отношении экспорта из России часть сделки до сих пор не исполнена, и в настоящий момент не усматривается оснований для ее продления, заявил Песков, передает ТАСС.

Официальное решение по этому вопросу обнародуют «своевременно», указал он.

На данный момент остается время для того, чтобы исполнить ту часть договоренностей, которая касается России, отметил представитель Кремля.