Песков прокомментировал "предупреждение" Си Цзиньпина Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения, что глава Китая Си Цзиньпин призвал Владимира Путина не использовать ядерное оружие в украинском кризисе. Об этом сообщает ТАСС.
Газета Financial Times ранее рассказала со ссылкой на источники, что Си во время мартовского визита в Москву якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия.
Высокопоставленный источник FT в китайском правительстве утверждал, что попытки сдержать Москву играют центральную роль в кампании Пекина по восстановлению разрушенных связей с Европой.
В конце февраля Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.