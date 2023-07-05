Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения, что глава Китая Си Цзиньпин призвал Владимира Путина не использовать ядерное оружие в украинском кризисе. Об этом сообщает ТАСС.

Газета Financial Times ранее рассказала со ссылкой на источники, что Си во время мартовского визита в Москву якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Высокопоставленный источник FT в китайском правительстве утверждал, что попытки сдержать Москву играют центральную роль в кампании Пекина по восстановлению разрушенных связей с Европой.