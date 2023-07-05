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Песков прокомментировал "предупреждение" Си Цзиньпина Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вымыслом сообщения, что глава Китая Си Цзиньпин призвал Владимира Путина не использовать ядерное оружие в украинском кризисе. Об этом сообщает ТАСС.

Газета Financial Times ранее рассказала со ссылкой на источники, что Си во время мартовского визита в Москву якобы предостерег Путина от применения ядерного оружия.

Высокопоставленный источник FT в китайском правительстве утверждал, что попытки сдержать Москву играют центральную роль в кампании Пекина по восстановлению разрушенных связей с Европой.

FT: Си Цзиньпин предостерег Путина от применения ядерного оружия на Украине

В конце февраля Китай представил свой план урегулирования украинского кризиса. План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказ от «менталитета холодной войны» (уважение интересов безопасности стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

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