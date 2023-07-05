В ЦИК назвали число кандидатов на участие в выборах глав регионов России

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что выборы глав регионов в этом году пройдут в 21 субъекте Российской Федерации. Об этом она сказала на заседании ЦИК РФ, передает РИА Новости.

По словам главы ЦИК, в настоящее время выдвинуто 116 кандидатов.

Памфилова уточнила, что 106 кандидатов выдвинуто от партий и еще 10 — в формате самовыдвижения.

3 июля на встрече с президентом России Владимиром Путиным Памфилова заявила, что выборы главы государства в 2024 году не просто очередные выборы, от них зависит будущее России и мира, и в других странах понимают это.

Памфилова также рассказала, что потенциально на выборах в этом году 21,5 млн граждан смогут проголосовать дистанционно.

Восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно законодательству страны, должны состояться 17 марта 2024 года. Окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации РФ не ранее, чем за 100 дней, и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.