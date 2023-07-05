В Госдуме отреагировали на решение ПА ОБСЕ признать ЧВК «Вагнер» террористами

«Нам абсолютно все равно, какие решения принимает ОБСЕ. В последнее время эта организация делает все, чтобы Россия отказалась от сотрудничества с ней. Что бы они не заявили, на нас это никакого влияния не имеет. Нам не интересно, что они говорят, что они заявляют», — сказал депутат.