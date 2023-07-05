МИД России выразил озабоченность обострением в зоне палестино-израильского конфликта
Москва глубоко озабочена очередным обострением в зоне палестино-израильского конфликта.
Об этом сообщили в МИД России.
«В Москве выражают глубокую озабоченность в связи с очередным обострением ситуации в зоне палестино-израильского конфликта», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вспышка насилия серьёзно угрожает региональной стабильности.
Ранее армия Израиля сообщила о перехвате пяти ракет, выпущенных из сектора Газа по израильской территории.
В ответ на запуск ракет израильская армия нанесла удары по сектору Газа.