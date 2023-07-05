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Захарова заявила о намерении Киева совершить теракт на Запорожской АЭС

Украина планирует совершить теракт на Запорожской АЭС, если это произойдет, последствия затронут весь мир. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в эфире радиостанции Sputnik.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский собирается совершить теракт в отношении Запорожской атомной электростанции", - отметила дипломат.

По ее словам, власти США и Британии не видят в этом для себя прямой опасности.

"Нет того уголка планеты, которого это не коснется. Потому что есть такое понятие, как атмосфера, Мировой океан, как та же самая сельскохозяйственная продукция, - подчеркнула Захарова. - Если что-то произойдет, это коснется всего: и воздуха, и воды, и продуктов питания. Всего. И стремление Зеленского использовать этот фактор в своих экстремистских террористических целях очевидно".

Вечером во вторник советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, сославшись на поступившую ему информацию, сообщил, что Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Запорожскую АЭС ночью 5 июля, осуществив, в частности, сброс на нее боеприпасов с радиоактивными отходами, вывезенными 3 июля с Южно-Украинской АЭС.

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Не предъявив каких-либо доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Африки, Ближнего Востока и Европы. Глава украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что "на случай возможной утечки радиации на ЗАЭС" на Украине проведут учения, развернуты штабы на случай возможного ЧП.

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва ЗАЭС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. Карчаа, комментируя утверждения Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.

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