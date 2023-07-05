Андрея Воробьева зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора
Вчера на 49-м заседании Мособлизбиркома был рассмотрен вопрос о регистрации в качестве кандидата в губернаторы региона Андрея Воробьева. Это вопрос стал единственным в повестке дня. Об этом сообщает «Вестник избирательной комиссии Московской области».
Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин выступил докладчиком по вопросу регистрации Андрея Воробьева. Решение было принято и действующий глава региона стал первым официально зарегистрированным кандидатом. Выдвигало его кандидатуру областное отделение политической партии «Единая Россия». При этом от местных депутатов Воробьев получил 94 листа поддержки.
В ближайшее время Мособлизбирком рассмотрит вопрос о регистрации других четырех кандидатов, выдвинутых на выборы губернатора. Это Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин («Гражданская инициатива»), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).