Андрея Воробьева зарегистрировали кандидатом на выборах губернатора

Вчера на 49-м заседании Мособлизбиркома был рассмотрен вопрос о регистрации в качестве кандидата в губернаторы региона Андрея Воробьева. Это вопрос стал единственным в повестке дня. Об этом сообщает «Вестник избирательной комиссии Московской области».