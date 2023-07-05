ЮНЕСКО помогает Украине скрывать незаконно вывезенные из республики культурные ценности на территории других стран. Об этом в эфире радиостанции Sputnik российского МИД Мария Захарова.

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«Есть информация и, к сожалению, надежные источники, ее подтверждающие, что ЮНЕСКО участвует, покровительствует, непосредственно занимается тем, что помогает скрывать художественные ценности, которые вывозятся с территории Украины, которые принадлежат украинскому народу и украинскому государству, на территорию стран ЕС», — сообщила дипломат.

По словам Захаровой, этот процесс был запущен давно. Представитель МИД подчеркнула, что, подвергаясь вмешательству Вашингтона, Украина уже многие годы «разбазаривает свое собственное культурное достояние».