В Госдуме оценили усталость воюющих в зоне СВО

«Тяжелее всего по отпускам — приходит много новых обращений. Критически выросла усталость без отпусков. Предполагаю, это будет главная проблема в среднесрочной перспективе», — сказал парламентарий, оценивая усталость бойцов.

Он добавил, что военнослужащие находятся в зоне СВО столько, сколько скажет командование. При этом Кузнецов указал на ротации, которые происходят на линии соприкосновения и дают возможность подразделениям отдохнуть от интенсивных боевых действий, уточнив, что это военная тайна.

Ранее президент России Владимир Путин поручил поручил Минобороны, МЧС, МВД и спецслужбам в срок до 15 апреля обеспечить участникам спецоперации отпуска на срок не менее 14 суток не реже одного раза в полгода. Такое требование относятся как к кадровым служащим, так и к участникам добровольческих подразделений. В срок отпуска не включено время, необходимое на проезд к месту его проведения и обратно.