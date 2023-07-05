Голикова ответит на вопросы сенаторов о реализации социальной госполитики

На пленарном заседании Совета Федерации 5 июля сенаторы рассмотрят поправки, касающиеся организации торгов национальными валютами, деятельности бюро кредитных историй, а также изменения в закон о противодействии отмыванию преступных доходов. В рамках «правительственного часа» перед сенаторами выступит вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая в Правительстве вопросы социальной сферы.

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Сенаторы ознакомятся с результатами рассмотрения в палаты регионов кандидатур на должности прокуроров ряда российских регионов — ранее они были представлены президентом для консультаций, которые состоялись накануне в профильных комитетах Совета Федерации. Также палата рассмотрит кандидатуру Анатолия Ковлера, предложенную для назначения членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ — представителем общественности.

В повестке заседания — поправки, предложенные группой сенаторов во главе с заместителем председателя Совета Федерации Николаем Журавлевым, которые должны повысить эффективность торгов и расчетов в национальных валютах, изменения по усовершенствованию деятельности бюро кредитных историй, а также по усилению контроля за деятельностью платежных агентов. Также палата регионов рассмотрит новеллы в Законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Кроме того, сенаторы обсудят изменения в законодательство, продлевающие сроки, в которые в Крыму и Севастополе можно осуществлять медицинскую деятельность без лицензии. Одним из пунктов повестки станет рассмотрение ранее отклоненных и скорректированных согласительной комиссией Совета Федерации и Госдумы поправок, касающихся отчуждения лома и отходов цветных и черных металлов.