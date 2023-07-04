На восстановление разрушенных и поврежденных зданий, расположенных в Шебекинском городском округе, потребуется 20 млрд рублей, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом пишет ТАСС.

В ходе заседания Генсовета «Единой России» Гладков рассказал, что в округе разрушены 5 многоквартирных домов и 81 частный. Кроме того, требуют ремонта свыше 1,2 тыс. квартир и домов.

На восстановление жилья, по словам губернатора, потребуется 5 млрд рублей. Кроме того, более 5 млрд необходимо на восстановление учреждений соцсферы, свыше 10 млрд - на ремонт и восстановление промышленных площадок.

Гладков заметил, что обстановка в Шебекино изменилась в лучшую сторону. В самые напряженные дни украинские военные выпускали по населенному пункту порядка 850 снарядов в сутки. За прошедшую неделю было только два обстрела, уточнил глава региона.