Атака украинских дронов на Москву была бы невозможна без помощи США и НАТО Киеву. Об этом МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

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«Подобные атаки были бы невозможны без помощи киевскому режиму со стороны США и их натовских союзников, которые продолжают накачивать его оружием, включая беспилотные летательные аппараты (БПЛА)», — указали в министерстве.

В заявлении также отмечается, что Запад предоставляет Украине необходимые для совершения «такого рода преступлений» разведывательную информацию и спутниковые снимки, что «делает Вашингтон и его сателлитов соучастниками подготовки и осуществления террористических актов, планируемых и совершаемых Киевом на западные деньги с использованием западного оружия».