Россия прекратила свое участие в Страсбургской конвенции
С 1 июля 2023 года Россия прекратила свое участие в Страсбургской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в отношениях РФ с другими участниками документа. Соответствующее сообщение об этом выпустило МИД страны.
«Первого июля 2023 года прекращено действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года, в отношениях РФ с другими участниками конвенции», — говорится в документе.
Ранее РФ приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такое решение принял президент России Владимир Путин в конце февраля 2023 года.
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