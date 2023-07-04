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Россия прекратила свое участие в Страсбургской конвенции

С 1 июля 2023 года Россия прекратила свое участие в Страсбургской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию в отношениях РФ с другими участниками документа. Соответствующее сообщение об этом выпустило МИД страны.

Россия прекратила свое участие в Страсбургской конвенции
© РИА Новости

«Первого июля 2023 года прекращено действие Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанной от имени Российской Федерации в Страсбурге 27 января 1999 года, в отношениях РФ с другими участниками конвенции», — говорится в документе.

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Ранее РФ приостановила свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Такое решение принял президент России Владимир Путин в конце февраля 2023 года.

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