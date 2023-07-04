«Поздравлять не с чем»: в Госдуме оценили продление полномочий Столтенберга

Решение НАТО продлить полномочия действующего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга на год связано в том числе с наличием внутренних договоренностей и нежеланием организации "менять коней на переправе". Об этом «Ленте.ру» рассказала первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Видимо, в НАТО решили, что в такой ситуации не стоит менять коней на переправе, нужен человек "в теме". Это их понимание того, кто должен руководить организации. Понятно, что есть и определенные договоренности, о секретности в том числе — посвящать в это все еще одного человека в столь непростой период, наверно, рискованно», — заявила Журова.

При этом она подчеркнула, что политическая линия в отношении России, которую проводит Столтенбег, противоречит интересам Москвы.

«Мы понимаем, что за все время ничего хорошего в адрес России от Столтенберга не прозвучало. Тут поздравлять не с чем. [Политика Столтенберга в отношении России] в нашем понимании абсолютно предвзятая, ангажированная и русофобная», — добавила депутат.

Действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что останется на своем посту еще на год, до 1 октября 2024 года.

"Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года", – написал он в своем аккаунте в Twitter.

Столтенберг является руководителем Альянса с 2014 года, в данный момент срок его полномочий был продлен уже четвертый раз.

Отмечается, что дольше всего на посту генерального секретаря НАТО за всю историю Альянса находился Йозеф Лунс из Нидерландов. Он пробыл в должности 13 лет с 1971 года.

В мае Столтенберг заявлял, что планирует покинуть свой пост после окончания срока в октябре. Он отмечал, что не готов оставаться на новый срок, даже если получит подобное предложение.

Позже в СМИ сообщали, что действующий генсек НАТО может остаться на своем посту еще на один год, напомнив, что в сентябре 2023 года срок его полномочий подойдет к концу.

По словам источников, причиной продления срока полномочий действующего генсека Североатлантического альянса стало отсутствие единого решения относительно новой кандидатуры.

28 июня в прессе заявляли, что 31 страна, входящая в состав НАТО, намерена попросить Столтенберга остаться на своем посту до лета 2024 года.

Между Москвой и НАТО фактически нет отношений, так что решение представителей альянса оставить генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на своем посту до 1 октября 2024 года никак не повлияет на российскую сторону. С такой оценкой выступил замглавы МИД России Александр Грушко в разговоре с РИА Новости.

«Ничего не изменит, поскольку никаких отношений на сегодняшний день не существует», — подчеркнул Грушко.

Информацию о назначении ранее подтвердил и сам Столтенберг в официальном Twitter-аккаунте.

«Трансатлантические связи между Европой и Северной Америкой обеспечивали нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш альянс важен как никогда», — говорится в его сообщении.

Президент США Джо Байден приветствовал продление срока полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга на посту.

«Я приветствую заявление о том, что НАТО продлевает срок полномочий генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на один год... Сегодня наш альянс сильнее, сплочённее и целеустремлённее, чем когда-либо», — сказал он.

По мнению Байдена, благодаря Столтенбергу НАТО удалось преодолеть серьёзные вызовы безопасности.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба позитивно отреагировал на решение Североатлантического альянса о продлении полномочий генсека организации Йенса Столтенберга еще на один год. В своем Twitter он отметил, что считает его достаточно сильным руководителем.

«Отличные новости о продлении мандата Йенса Столтенберга на посту Генерального секретаря НАТО. Трудные времена требуют сильного руководства. Йенс Столтенберг продемонстрировал именно это. Я с нетерпением жду дальнейшего развития нашего сотрудничества», — написал Кулеба.

Сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT продление полномочий Йенса Столтенберга в должности главы НАТО. Эксперт уверен, что это «никак не повлияет» на отношения между Россией и альянсом.

«А если и повлияет, то только в худшую сторону», - подчеркнул Блохин.

Он считает, что сейчас нет шансов для нормализации отношений.

«Поэтому нам надо смотреть на это взвешенно и спокойно, без мечтаний и иллюзий. И понимать, что НАТО - военно-политический блок, который был создан для сдерживания "советской угрозы". Следовательно, сейчас природа НАТО - "сдерживание" России», - отметил аналитик.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжит исполнять свои обязанности в течение еще как минимум 14 месяцев - до 1 октября 2024 года. Как заявили в пресс-службе Североатлантического альянса, члены блока договорились продлить его мандат, который должен был истечь в начале октября, еще на один год. "Это решение будет утверждено главами государств и правительств НАТО на встрече на высшем уровне в Вильнюсе", - указали в пресс-службе.

Таким образом, мандат Столтенберга был продлен уже в четвертый раз. Он должен был оставить свой пост еще в 2018 году. Однако его полномочия дважды продлевали два года. А затем, когда Россия начала спецоперацию, его оставили во главе НАТО еще на год. И вот теперь снова принято аналогичное решение. Как заявляют в альянсе, неразумно менять капитана во время шторма. Однако настоящая причина куда банальнее, страны блока просто не могут найти ему преемника, который бы всех устроил. Это открыто признают западные СМИ.

В последние годы споры о том, кто может сменить Столтенберга, возникали не раз. На пост генсека НАТО предлагались самые разные кандидаты. В списке можно найти министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, премьер-министров Нидерландов и Испании Марка Рютте и Педро Санчеса, президента Румынии Клауса Йоханниса. Отдельно надо упомянуть кандидатов-женщин. Назывались имена премьера Дании Метте Фредериксен, вице-премьера Канады Христи Фриланд, премьера Эстонии Каи Каллас, президента Словакии Зузаны Чапутовой, экс-президента Хорватии Колины Грабар-Китарович, а также главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, правда, последняя поспешила опровергнуть такие слухи.

Самому Столтенбергу после отставки прочили место исполнительного директора Международного валютного фонда, хотя он сам заявлял о желании работать в норвежском Центробанке. Еще в мае он заявлял, что намерен сложить полномочия генсека НАТО осенью, он и так провел в этом кресле в два раза больше времени, чем планировалось.