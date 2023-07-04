Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Грозном. Он пообещал разобраться в случившемся. Об этом глава российского региона написал в Telegram.

Глава Чечни дал указания установить личности нападавших.

«Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — добавил Кадыров.

Во вторник, 4 июля, группа неизвестных заблокировала автомобиль, в котором находились Милашина и Немов. Их избили и подвергли издевательствам, в частности, женщине обрили голову. После доставления в больницу у журналистки и адвоката выявили многочисленные повреждения.

Милашина и Немов прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.