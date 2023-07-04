В России объяснили решение НАТО продлить полномочия Столтенберга на год

«Видимо, в НАТО решили, что в такой ситуации не стоит менять коней на переправе, нужен человек "в теме". Это их понимание того, кто должен руководить организации. Понятно, что есть и определенные договоренности, о секретности в том числе — посвящать в это все еще одного человека в столь непросто период, наверно, рискованно», — заявила Журова.