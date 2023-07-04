Путин обсуждает c правительством пробки на подъезде к Крымскому мосту
Вопрос многокилометровых пробок, образовавшихся на подъезде к Крымскому мосту, был поднят президентом России Владимиром Путиным на совещании с членами правительства. Об этом пишет ТАСС.
«Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них - ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта России] Савельева Виталия Геннадиевича», - заявил глава государства в начале совещания.
Владимир Путин также поручил максимально задействовать паромные переправы для решения проблемы, пишут «Известия».
В связи с курортным сезоном в последние четыре дня перед Крымским мостом наблюдаются пробки. По данным крымского минтранса на 4 июля, длина пробки со стороны Кубани составляла 4 км.
На трассе организовали четыре пункта выдачи воды, которую подвозят регулярно, и установили через каждые 400 метров на подъезде к Крымскому мосту биотуалеты. На случай ухудшения состояния на месте работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района и спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС.