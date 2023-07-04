Путин поручил оценить идею направить туристов в Крым через новые территории РФ

Президент РФ Владимир Путин поручил всесторонне оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые российские регионы. Об этом он заявил на совещании с членами Правительства.

Как писала «Парламентская газета», к 10 утра 2 июля длина пробки достигла семи километров, время ожидания для проезда составляло пять часов. Для решения проблемы Минтранс РФ увеличил количество постов досмотра у моста и перераспределил часть работников с крымской стороны моста.

Накануне пробка растянулась до 13 километров, однако уже к утру 4 июля сократилась до 8 километров. Во вторник в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края уточнили, что на тот момент в пробке все еще стояли более полутора тысяч автомобилей.

«Начнем с оперативных вопросов, как обычно. И первый из них — ситуация на подъезде к Крымскому мосту. Хотел бы послушать [министра транспорта РФ] Савельева Виталия Геннадиевича», — сказал президент.

Министр транспорта Виталий Савельев доложил, что для сокращения пробки задействованы паромные переправы.

«Я как раз и хотел… поручить вам задействовать по возможности максимально эти паромные переправы», — сказал Путин.

Российский лидер поручил главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву вместе с Минтрансом, МЧС, МВД, службами проработать вопрос перенаправления части автомобильного турпотока в Крым через новые территории.

«Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», — сказал Путин.