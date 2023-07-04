Путин назначил нового посла России в Сьерра-Леоне

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Попова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сьерра-Леоне. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

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— Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне по совместительству, — сказано в документе.

В конце июня глава государства поручил Попову должность посла РФ в Гвинейской Республике, новые обязанности он будет выполнять по совместительству. Ранее эту должность занимал Вадим Разумовский.

Попов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса, с 2015 года находился на должности генерального консула во вьетнамском городе Хошимин. С 2021 года был заместителем директора департамента кадров МИД РФ.