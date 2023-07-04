Путин назначил нового посла России в Сьерра-Леоне
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Попова чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сьерра-Леоне. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
— Назначить Попова Алексея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Сьерра-Леоне по совместительству, — сказано в документе.
В конце июня глава государства поручил Попову должность посла РФ в Гвинейской Республике, новые обязанности он будет выполнять по совместительству. Ранее эту должность занимал Вадим Разумовский.
Попов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса, с 2015 года находился на должности генерального консула во вьетнамском городе Хошимин. С 2021 года был заместителем директора департамента кадров МИД РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о создании нового миропорядка и проблемах южных стран. 17 июня проходила встреча президента России Владимира Путина с делегацией глав африканских государств, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию ситуации на Украине. «Вечерняя Москвы» собрала основные тезисы российского лидера. После этого президент ЮАР Сирил Рамафоса представил африканский мирный план по Украине из десяти пунктов.