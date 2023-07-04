Путин назвал самоубийством попытки других стран уничтожить русскую культуру

"Что касается кампании по отмене русской культуры - мы много на этот счет говорили: и смеялись, и серьезно говорили. Русская, российская культура - она многонациональна и она является частью и европейской культуры, и мировой культуры. И когда кто-то пытается уничтожить российскую культуру, это попытка самоубийства, потому что они уничтожают сами себя", - подчеркнул глава государства на встрече с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС.