В МИД посоветовали Японии запомнить принадлежность Курильских островов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала Японии запомнить принадлежность курильского острова Итуруп. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Остров наш. Пора выучить», — написала Захарова.

Так она ответила на протест Токио по поводу визита на Итуруп заместителя председателя правительства — полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Трутнев посетил остров Итуруп, на котором проверил работу рыбоперерабатывающего завода. Также он проверил строительство гостиницы «Янкито-2» в Курильске.

После этого Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за визита Трутнева на остров.

В апреле 2023 года Япония в опубликованной «Синей книге» назвала Курилы «незаконно оккупированными». В Токио считают, что острова являются «исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет Японии».