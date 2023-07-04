Холодная война и внешняя угроза: главное из заявлений представителей стран-участниц ШОС

Выступая по видеосвязи на открытии саммита ШОС, главы государств-участников объединения сделали ряд важных заявлений как по поводу экономической ситуации, так и по поводу необходимости противостоять внешним вызовам. Главные тезисы выступлений лидеров России, Китая, Казахстана, а также Белоруссии в материале «Рамблера».

Саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) открылся сегодня в Нью-Дели. В организацию входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия и Пакистан. Сегодня к ШОС присоединился Иран. Наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия и Монголия. Сегодняшний саммит проходит в виртуальном режиме. Председателем заседания стал премьер-министр Индии Нарендра Моди.

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Сотрудничество и увеличение доли нацвалют в расчетах

В ходе своего выступления китайский лидер Си Цзиньпин обратил особое внимание на необходимость укрепления солидарности и взаимодоверия между членами организации, пишет РИА Новости.

«Важно усиливать стратегическую координацию и взаимодействие. Призывать к устранению разногласий путем диалога, стремиться к сотрудничеству вместо конкуренции, уважать коренные интересы и озабоченности друг друга», - подчеркнул он.

Также правительство Китая призвало государства Шанхайской организации сотрудничества увеличить долю национальных валют в торговых расчетах между странами объединения, пишет ТАСС.

«Нужно наращивать сотрудничество по суверенной цифровой валюте, работать над созданием Банка развития ШОС», - подчеркнул Си Цзиньпин, заверив, что Китай готов предоставить партнерам доступ к своему рынку.

В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что Москва принимает самое активное участие в реализации дорожной карты ШОС о переходе на национальные валюты во взаимной торговле, одобренной на предыдущем саммите в Самарканде.

«Такую работу важно продолжать, принимать скоординированные меры по устранению регуляторных барьеров, налаживанию необходимой платежной инфраструктуры, созданию независимой финансовой системы», - заметил глава России.

При этом он обратил внимание на то, что более 80% коммерческих сделок между Россией и Китаем уже осуществляется уже в рублях и юанях, а доля российской валюты в экспортных операциях со всеми странами ШОС в 2022 году превысила 40%.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула призвал создать общую валюту БРИКС и заменить ею доллар в расчетах между странами объединения. По его мнению, это поможет бизнесу и снизит зависимость от США.

ШОС должна противостоять внешним угрозам

Лидеры стран, входящих в ШОС, также обратили внимание на необходимость осуществлять внешнюю политику на основе «общих и долгосрочных интересов», а также противостоять вмешательству извне.

«Следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую холодную войну... выступать категорически против любых попыток вмешательства извне и инспирирования «цветных революций» под каким бы то ни было предлогом», - заметил Си Цзиньпин, чьи слова приводит RT.

По словам главы российского государства Владимира Путина, приоритетами ШОС должны оставаться антитеррористическая деятельность, противодействие экстремизму, религиозному радикализму, пресечение наркотрафика и других видов контрабанды, борьба с бандитскими формированиями.

«Хочу напомнить о российском предложении преобразовать региональную антитеррористическую структуру ШОС в универсальный центр, который занимался бы реагированием на весь спектр угроз безопасности», - добавил президент РФ

Ранее Китай обратился к странам G7 с призывом прекратить вводить незаконные санкции и провоцировать цветные революции в других странах или применять экстерриториальную юрисдикцию. Пекин призвал максимально сфокусироваться на мире и развитии, перестать прибегать к «двойным или множественным стандартам», прекратить направлять военные самолеты и корабли к границам других государств для демонстрации своей силы.

Развитие ШОС

Российский лидер также подчеркнул, что ШОС твердо привержена формированию справедливого, многополярного миропорядка, основанного на международном праве.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на саммите, озвучил идею глобального развития и «сопряжения форматов ЕАЭС, ШОС и БРИКС в широком контексте». Его слова цитирует БелТА.

«Запад, цепляясь за ускользающее доминирование в ряде сфер экономики и финансов, пытается сдержать развитие неугодных ему стран и вводит против них незаконные варварские санкции. Чтобы этому эффективно противостоять, Беларусь активно продвигает идею глобального развития. Последовательно выступаем как за создание большого евразийского партнерства со странами, с которыми у нас уже сложились тесные отношения, - КНР, Индией, Пакистаном, Ираном, нашими партнерами по СНГ» - заметил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Шанхайской организации сотрудничества отметил, что его страна предлагает принять новую стратегию развития ШОС и уже разработал проект данного документа.