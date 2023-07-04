Путину доложили о нападении на Милашину и Немова в Чечне

Путину доложили о нападении на журналистку Милашину и адвоката Немова
Нападение в Чечне на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова - серьезное происшествие, оно требует принятия достаточно энергичных мер, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом уже занимается [уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна] Москалькова, которая уже обратилась в СК республики и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения", - сказал Песков.
Он отметил, что оценку произошедшему нападению должны давать правоохранительные органы.
"Безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер", - подчеркнул Песков.
Неизвестные напали на Милашину и Немова на территории Чечни. Сейчас пострадавших доставили в Беслан. По данным североосетинского омбудсмена Тамерлана Цогоева, у обоих многочисленные переломы, кроме того, адвокат получил ножевое ранение. Москалькова в связи с произошедшим направила обращения в Следственный комитет, МВД и прокуратуру Чечни.