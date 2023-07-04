Путину доложили о нападении на Милашину и Немова в Чечне

"Разумеется, президенту доложено. Сейчас вопросом уже занимается [уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна] Москалькова, которая уже обратилась в СК республики и в прокуратуру республики. Безусловно, там требуется проверка и реализация следственных действий на фоне этого нападения", - сказал Песков.