В Кремле прокомментировали утреннюю атаку беспилотников

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти не могут дать оценку действиям силовиков, которые 4 июля сбили украинские беспилотники в Новой Москве и Подмосковье.

«Не можем давать профессиональную оценку системе защиты», — сказал Песков журналистам на брифинге.

По его словам, в Кремле могут констатировать, что все атаковавшие московский регион беспилотники «были нейтрализованы с помощью систем защиты». Это очевидный факт, подчеркнул он.

Утром 4 июля Министерство обороны РФ сообщило, что средства ПВО и радиоэлектронной борьбы пресекли попытку террористической атаки Вооруженных сил Украины пятью беспилотниками по объектам на территории Московской области и Новой Москвы. Четыре из них были уничтожены средствами противовоздушной обороны, еще один — подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Он упал на территории Одинцовского района Московской области.