Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас потребовал жесткой реакции от правоохранительных органов на избиение журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале.

До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн счел нападения на журналистов преступными и недопустимыми.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что нападение должно быть тщательно расследовано. Омбудсмен в беседе с «Интерфаксом» отчиталась, что направила обращения в управление Следственного комитета России по Чечне и республиканскую прокуратуру.

Москалькова попросила провести проверки сообщений об избиении в Грозном Милашиной и Немова на предмет возбуждения уголовного дела. По ее словам, экс-сотрудницу «Новой газеты» и адвоката на машине скорой помощи отвезли в Беслан в сопровождении чеченского омбудсмена Мансура Солтаева.