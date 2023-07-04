Захарова: Попытки Запада отменить русскую культуру провалились
Попытки Запада отменить русскую культуру провалились. Об этом во вторник, 4 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги проведения XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского в Санкт-Петербурге.
Она отметила, что организаторы достойно ответили тем, кто не верил в проведение музыкального состязания. Так, мероприятием заинтересовались жители 102 стран, а его трансляция собрала порядка 50 миллионов просмотров.
«Считаю, что данное мероприятие — огромный успех организаторов, которые достойно ответили тем, кто пытался отменить русскую культуру. Россия отменила отмену России, — цитирует ее EurAsia Daily.
В марте президент России Владимир Путин также раскритиковал существующую культуру отмены на Западе. По его словам, культура отмены превратилась в отмену культуры: из афиш вымарывают композиторов Сергея Рахманинова и Петра Чайковского, под запрет попадают и книги русских писателей. Последний раз подобную кампанию проводили нацисты в Германии почти 90 лет назад, напомнил Путин.