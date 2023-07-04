Путин заявил о поддержке Белоруссии по вступлению в ШОС

«Россия выступает за скорейшее завершение процесса вступления в ШОС Республики Беларусь», — сказал глава государства.

По словам президента, Россия убеждена, что членство Белоруссии, являющейся стратегическим партнером и ближайшим союзником Москвы, позитивно скажется на деятельности ШОС.

В марте глава белорусского МИД Сергей Алейник заявил, что республика в штатном режиме согласовывала меморандум о вступлении в организацию. Как он утверждал, в январе был подписан протокол по вопросам присоединения Белоруссии к ШОС. Минск придерживается ускоренного формата вступления и планирует завершить процедуру в 2023 году, добавил министр.