Сейчас используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные санкции, отметил Владимир Путин, выступая на саммите Совета глав государств ШОС.

При этом российский лидер подчеркнул, что наша страна уверенно противостоит и будет противостоять санкциям и ограничениям, российский народ как никогда консолидирован.

Также Путин заявил, что геополитические противоречия в мире становятся всё острее, происходит деградация безопасности. Президент России отметил, что ШОС играет всё более весомую роль в международных делах, вносит вклад в поддержание мира и стабильности, в обеспечение устойчивого экономического роста государств — участников организации.