Владимир Путин заявил о ведении против России гибридной войны
Сейчас используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные санкции, отметил Владимир Путин, выступая на саммите Совета глав государств ШОС.
При этом российский лидер подчеркнул, что наша страна уверенно противостоит и будет противостоять санкциям и ограничениям, российский народ как никогда консолидирован.
Также Путин заявил, что геополитические противоречия в мире становятся всё острее, происходит деградация безопасности. Президент России отметил, что ШОС играет всё более весомую роль в международных делах, вносит вклад в поддержание мира и стабильности, в обеспечение устойчивого экономического роста государств — участников организации.
Кадры публикует сайт телеканала РЕН ТВ.