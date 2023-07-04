Путин признал наличие геополитических противоречий в мире

«[Вклад ШОС в поддержание мира и стабильности] особенно значимо в текущих условиях, когда все острее становятся геополитические противоречия. Продолжается деградация системы международной безопасности. Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности», — признал российский лидер.