Путин рассказал об «анти-России» вблизи границ РФ

Президент России Владимир Путин в ходе заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в формате видеосвязи заявил, что у границ России из Украины долгое время создавали «анти-Россию». Речь Путина приводит официальный сайт Кремля.

«Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны, Украины, фактически враждебного государства – «анти-России», — поделился Путин.

Он пояснил, что Украину в течение восьми лет накачивали оружием, насаждали неонацистскую идеологию и не препятствовали агрессии против мирного населения Донбасса.

По словам Путина, это делалось для того, чтобы сдержать развитие России и поставить под удар безопасность страны. Он подчеркнул, что сегодня российский народ как никогда сплочен и консолидирован.