Путин заявил, что россияне единым фронтом выступили против попытки мятежа

Российский народ сплочен как никогда, россияне выступили единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, заявил президент России Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа", - сказал глава государства.

Против России ведется гибридная война, заявил Путин. По его словам, Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению и санкциям.

Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку действий властей РФ в момент попытки вооруженного мятежа.