Путин: Россия поддерживает проект декларации Нью-Дели

Россия поддерживает проект нью-делийской декларации, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления на саммите ШОС .

По мнению главы государства, реализация пакета документов и решений, которые подготовлены к саммиту, внесёт весомый вклад в укрепление стратегического партнёрства в рамках ШОС.