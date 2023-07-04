В Госдуме отреагировали на нападение на журналистку и адвоката в Чечне

Депутат Госдумы Евгений Попов назвал вопиющим и недопустимым нападение на журналистов и активистов. Так он отреагировал на сообщение о нападении на журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Свое мнение о случившемся депутат высказал в Telegram.

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4 июля Милашину и Немова избили по дороге из аэропорта в Грозном.

«Сегодня же направлю запрос Генеральному прокурору России Игорю Краснову», — написал Попов. Он отметил, что чеченская столица является одним из самых безопасных городов России. «Таким должен и оставаться», — заключил Попов.