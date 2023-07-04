Раскрыта тема переговоров Путина, Си Цзиньпина и Моди

Президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди примут участие в онлайн-саммите, в рамках которого обсудят вступление Ирана и Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), сообщает Reuters. Для российского лидера это станет первым появлением на международном мероприятии с момента предотвращения попытки мятежа ЧВК «Вагнер», отмечает агентство.

Лидеры ШОС проведут онлайн-саммит, организованный Индией, о расширении влияния евразийской группы за счет включения Ирана и открытия пути к членству для Белоруссии, — говорится в публикации.

Ранее участие Путина в конференции анонсировал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. Журналист также сообщал, что в течение недели Путин проведет в Кремле встречу с выпускниками Высшей школы госуправления РАНХиГС. Кроме того, глава государства планирует провести совещание с членами правительства и Совета безопасности РФ.