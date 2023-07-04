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Экс-глава МИД России назвал условия для диалога с Западом

Отношения России с западными государствами в настоящее время хуже, чем когда-либо, считает бывший глава МИД РФ, экс-секретарь Совбеза и президент РСМД Игорь Иванов. В интервью ТАСС он отметил, что сторонам все же придется налаживать свое взаимодействие.

Экс-глава МИД России назвал условия для диалога с Западом
© РИА Новости

«Постепенно надо восстанавливать диалог, но уже диалог на тех принципах, который соответствовал бы новым реалиям, где эффективным может быть только равноправный диалог и учет взаимных интересов», — пояснил Иванов.

Он также добавил, что споры между Россией и Западом начали нарастать на фоне становления Москвы как независимого игрока на мировой арене. Иванов подчеркнул, что развитие отношений сторон можно назвать «малоприятным» из-за приближения Североатлантического альянса к российским рубежам.

Отношении России и Запада обострились с началом российской военной спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Западные государства не только ввели масштабные санкции против Москвы, но и нарастили финансовую и военную поддержку Киева. При этом Запад не стремится поддерживать мирные переговоры, обещая Украине помощь «столько, сколько потребуется».

Ранее в Европе выступили за диалог Запада с Россией.

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