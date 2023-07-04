Белгородский губернатор уволил своего зама

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что отстранил своего заместителя Константина Полежаева за некачественную организацию работ в Шебекино. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что отстранил Полежаева «за систематическое невыполнение своих обязанностей», в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке.

В последние месяцы Шебекинский округ Белгородской области подвергался регулярным обстрелам ВСУ.

4 июля Гладков сообщил, что жителям Шебекино, находящимся в пунктах временного размещения, в ближайшие две недели предложат вернуться в их дома, если здания не были повреждены при обстрелах. Губернатор подчеркнул, что к 1 августа в городе планируют восстановить «тепловой контур» - кровлю и окна всех пострадавших домов.

Гладков отмечал, что в Шебекино восстановлено 72 жилых дома, в том числе три многоквартирных.