Развожаев: Севастополь запустит спецпрограмму отдыха для семей участников СВО

Власти Севастополя запустят специальную льготную программу отдыха для участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом в понедельник сообщил губернатор города Михаил Развожаев на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко , которая прошла в Москве .

"Мы стараемся загрузить наши места размещения для предоставления возможности участникам специальной военной операции (СВО), которым по решению президента предоставляется обязательный отпуск, сделать специальный льготный пакет, чтобы они с семьями могли приехать и отдохнуть. Их точно не напугаешь никакой прифронтовой обстановкой, <…> абсолютно спокойно, с большим удовольствием те, кто добираются, отдыхают", - сказал Развожаев.

По его словам, программа уже дорабатывается и может быть также распространена на весь полуостров при согласовании с властями Республики Крым. Матвиенко поддержала инициативу, подчеркнув, что для участников СВО и их семей необходимо создать все условия для комфортного отдыха.