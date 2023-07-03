Захарова отреагировала на восстановление членства США в ЮНЕСКО

Захарова: восстановление членства США в ЮНЕСКО нарушает устав организации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что восстановление членства США в ЮНЕСКО нарушает устав организации.
Как считает Захарова, процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена «в обход действующих правил процедуры генконференции», что является нарушением устава.
Она также отметила, что в процессе игнорировались некоторые ключевые вопросы, касающиеся «полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации».
«Результат – восстановление у США права голоса и пассивного избирательного права в обмен всего лишь на ничем не подкрепленные обещания предпринять некоторые сугубо внутренние шаги по вопросу о задолженности. В очередной раз мы сталкиваемся с применением двойных стандартов в духе пресловутого “порядка, основанного на правилах”», – заявила Захарова.
Ранее Захарова прокомментировала заявления Зеленского по поводу Крыма.