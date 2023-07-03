Захарова отреагировала на восстановление членства США в ЮНЕСКО

«Результат – восстановление у США права голоса и пассивного избирательного права в обмен всего лишь на ничем не подкрепленные обещания предпринять некоторые сугубо внутренние шаги по вопросу о задолженности. В очередной раз мы сталкиваемся с применением двойных стандартов в духе пресловутого “порядка, основанного на правилах”», – заявила Захарова.