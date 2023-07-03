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Захарова: восстановление членства США в ЮНЕСКО нарушает устав организации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что восстановление членства США в ЮНЕСКО нарушает устав организации.

Захарова отреагировала на восстановление членства США в ЮНЕСКО
© РИА Новости

Как считает Захарова, процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена «в обход действующих правил процедуры генконференции», что является нарушением устава.

Она также отметила, что в процессе игнорировались некоторые ключевые вопросы, касающиеся «полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации».

«Результат – восстановление у США права голоса и пассивного избирательного права в обмен всего лишь на ничем не подкрепленные обещания предпринять некоторые сугубо внутренние шаги по вопросу о задолженности. В очередной раз мы сталкиваемся с применением двойных стандартов в духе пресловутого “порядка, основанного на правилах”», – заявила Захарова.

Ранее Захарова прокомментировала заявления Зеленского по поводу Крыма.

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