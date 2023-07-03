Курский губернатор сообщил об обстреле региона со стороны Украины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село и поселок в приграничной Курской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Повторному обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Троицкое Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Однако разрушено шесть домовладений. В одном из них обвалилась стена, осколками выбиты окна, пострадали хозпостройки», — пояснил глава области.
Помимо того, ущерб был причинен двум автомобилям. Сильные повреждения, отметил он, получила газовая труба.
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