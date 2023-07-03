Захарова отреагировала на восстановление членства США в ЮНЕСКО

«Процедура восстановления членства США в ЮНЕСКО была проведена в нарушение устава организации и в обход действующих правил процедуры генконференции – без скрупулезной проработки всех связанных с этим ключевых вопросов, прежде всего, в части полного и безусловного погашения Вашингтоном своей задолженности по выплатам в регулярный бюджет организации», — сказано в комментарии представителя дипведомства.