Матвиенко: Россия не допустит наступления на Крым и Севастополь

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не допустит наступления ВСУ на Крым и Севастополь . Об этом сообщает РИА «Новости».

«Севастопольцы люди мужественные, крепкие, я думаю, они адекватно понимают ситуацию и достойно переживают это время», – заявила она.

«Никто не позволит никогда каких-то наступлений на Крым и Севастополь. Надо, чтобы люди себя уверенно чувствовали, занимались сельским хозяйством, занимались промышленным, социальным развитием», – добавила она.

Спикер Совфеда также считает, что в Крыму и Севастополе следует шире задействовать частный бизнес для ремонта и строительства санаториев, а для участников СВО необходимо создать условия для отдыха. Как считает Матвиенко, возможности этих регионов можно использовать для реабилитации тех, кто был ранен во время СВО.