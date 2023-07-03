Госдума представит правительству предложения по поддержке Калининграда

"Мы сегодня сосредоточились на промышленном потенциале, вопросах транспорта, коммуникаций, но правильно будет подумать на предмет благоустройства городов, реставрации объектов историко-культурного наследия. Потому что это выпало из программы, а наверняка самостоятельно регион потянуть это не может. Мы приняли решение, которое сейчас правительство реализует по поддержке регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Сегодня 10 регионов получают дополнительные средства, потому что у них низкая бюджетная обеспеченность. Но мы также можем при обсуждении бюджета, постановления, принять решение по поддержке Калининграда, учитывая, что это регион особый", - сказал председатель Госдумы.