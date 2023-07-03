Захарова назвала Зеленского киевским наполеончиком

Накануне в интервью CNN Зеленский заявил, что не может себе представить Украину без Крыма. По его словам, пока полуостров «оккупирован» Россией, Киев не собирается прекращать боевые действия с Россией.

«Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика», — написала Захарова.

Ранее Захарова заявляла, что глобальный «саммит мира», который хочет провести Зеленский, является попыткой убедить весь мир в безальтернативности украинской «формуле мира». Она подчеркивала, что власти РФ призывают страны не участвовать в этом саммите, так как он носит провокационный характер.