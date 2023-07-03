Захарова назвала Зеленского киевским наполеончиком

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в Telegram украинского президента Владимира Зеленского киевским наполеончиком. Так она отреагировала на его интервью CNN, где он сказал, что не может представить Украину без Крыма. Захарова отметила, что власти Украины много лет могли себе представить полуостров без воды, отрубив ее поставки.

Зато он много лет представлял себе Крым без воды. А теперь еще и без крымчан. Нацистская сущность киевского наполеончика, — написала она.

Зеленский до этого также пожаловался на недостаток военной помощи от Запада. По его словам, если бы у ВСУ была запрошенная Киевом прежде артиллерия, то на поле боя процессы развивались бы быстрее. Зеленский также указал на то, что Украина с ее «мощной армией» могла бы помочь НАТО в вопросах обороны государств, имеющих небольшие вооруженные силы.