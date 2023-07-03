Шойгу впервые высказался о провале мятежа

Планы дестабилизации обстановки в России в конце июня провалились прежде всего благодаря верности присяге и воинскому долгу, которую проявил личный состав Вооруженных сил РФ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Не могу не затронуть еще один вопрос, исчерпывающие ответы на который уже дал наш верховный главнокомандующий. Речь идет о попытке 23-25 июня дестабилизировать обстановку в России. Эти планы провалились прежде всего потому, что личный состав вооруженных сил проявил верность присяге и воинскому долгу", - сказал министр на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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Шойгу отметил, что провокация не повлияла на действия группировок войск, военнослужащие продолжили мужественно и самоотверженно решать возложенные на них задачи.

"Благодарю личный состав за добросовестную службу", - заключил министр.

О попытке мятежа

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны такую информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент России Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным лидер Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря.

В Кремле сообщили, что власти не станут преследовать вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело было прекращено. Лукашенко предложил Пригожину одну из заброшенных воинских частей в Белоруссии для размещения лагеря ЧВК и пообещал ему полную безопасность.

Как отметил Путин, мятеж "Вагнера" 24 июня угрожал гражданской войной, однако военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить его опасные последствия.