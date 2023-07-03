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Песков не стал комментировать данные СМИ о суммах госконтрактов с ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать утверждения о том, что ЧВК "Вагнер" и компания "Конкорд" якобы суммарно получили по контрактам от государства около 1,7 трлн рублей.

Песков не стал комментировать данные СМИ о суммах госконтрактов с ЧВК "Вагнер"
© РИА Новости

Накануне такую информацию сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в программе "Вести недели" на канале "Россия 1".

"Это я оставляю без комментариев. Это нужно обращаться к Киселеву, наверное, - к авторам программы", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить такую информацию.

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