Песков: Аксенова не запугать покушениями

«Что касается главы региона. Аксенов настоящий боец. У него большая сила духа, и этим (попыткой покушения — прим. URA.RU) его не запугаешь», — рассказал Песков, отвечая на вопрос URA.RU. Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин в курсе ситуации.