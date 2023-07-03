В Госдуме назвали терактом попытку покушения на Аксенова

Он поставил покушение на Аксенова в один ряд с покушением на писателя Захара Прилепина и убийством журналистки Дарьи Дугиной.

«Это все террористические акты, которые Украина готовит», — пояснил депутат.

Чепа напомнил, что Киев продолжает осуществлять террористическую деятельность. В этой связи он привел подрыв Каховской гидроэлектростанции и попытки совершить теракт на Запорожской АЭС.