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В Госдуму внесли законопроект о звании «Город-герой СВО»

Законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции» внесен в Госдуму. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

В Госдуму внесли законопроект о звании «Город-герой СВО»
© РИА Новости

По словам политика, это — закон о людях, дух и веру в Россию которых не сломили.

Документ разработала партия ЛДПР. Он предусматривает учреждение почетного звания городам, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России четырех новых регионов в октябре 2022 года.

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