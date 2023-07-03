Володин прибыл с рабочей поездкой в Калининградскую область

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл в понедельник с рабочей поездкой в Калининградскую область , передает корреспондент ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, депутаты обсудят вопросы социально-экономического развития региона, законодательные меры по противодействию санкционной политике недружественных стран, а также обеспечение информационной безопасности Калининградской области.